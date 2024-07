Un noto tiktoker, Thomas Ceccolini, è andato a cena nel ristorante romano di Claudio Amendola, Frezza. Il food blogger ha mostrato tutte le prelibatezze che ha gustato, svelando anche i prezzi e il voto finale assegnato all’esperienza degustativa.

Ristorante di Claudio Amendola: tiktoker va a cena e svela i prezzi

Qualche anno fa, Claudio Amendola ha affiancato al suo lavoro da attore e regista quello di imprenditore nel settore della ristorazione. In pieno centro a Roma, ha aperto il ristorante Frezza – Cucina de coccio, che propone tanti piatti della tradizione gastronomica laziale. Dall’amatriciana alla carbonara, passando per la trippa e i saltimbocca: sono tante le prelibatezze che si possono gustare nel locale, ma i prezzi come sono? A svelarli è stato un noto tiktoker, Thomas Ceccolini.

Cosa ha mangiato Thomas Ceccolini da Il Frezza?

Da Frezza, ristorante situato nell’omonima via al numero civico 64, Ceccolini ha degustato un bel piatto di spaghettoni all’amatriciana, un carciofo alla giudia e una fetta di torta di ricotta e visciole. Con lui un amico, che ha optato per una pizza al piatto. In merito al primo piatto, Thomas ha dichiarato: “Aveva un aspetto fantastico e non mi ha deluso. La pasta era al dente, leggermente piccante, con il guanciale che alternava parti morbide a croccanti“. Sul dolce, invece, ha detto: “Un prodotto fresco, sicuramente preparato in giornata“.

Come sono i prezzi del ristorante di Claudio Amendola?

Il ristorante di Claudio Amendola non è solo una gioia per il palato, ma anche per il portafoglio: in totale, il tiktoker ha speso solo 56,50 euro. Nel conto, oltre alle prelibatezze elencate sopra, sono compresi: due bicchieri di vino, caffè e coperti. “Alla location do un sette. Dieci invece al servizio”, ha dichiarato Ceccolini sottolineando soltanto che il locale è un po’ troppo rumoroso, motivo per cui ha assegnato un 7.