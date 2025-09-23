Una scoperta macabra ha scosso Spoleto nella serata di ieri, lunedì 22 settembre: un passante ha rinvenuto un sacco contenente quello che sembrerebbe essere il cadavere di un giovane uomo nei pressi della ferrovia. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il medico legale, che hanno avviato le prime indagini per chiarire l’identità della vittima e le circostanze del decesso.

Ritrovamento choc a Spoleto: cadavere in un sacco

Nella serata di ieri a Spoleto, nei pressi della ferrovia, un passante ha notato un sacco di plastica contenente quello che sembrerebbe essere il cadavere smembrato di un giovane uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura di Spoleto, insieme al medico legale e al reparto investigazioni scientifiche (RIS).

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo era parzialmente sezionato, ma non si trovava sui binari. Gli accertamenti medico-legali saranno determinanti per stabilire l’identità della vittima e le cause del decesso.

Cadavere a Spoleto: indagini concentrate su un giovane scomparso

Le verifiche degli investigatori si stanno concentrando sulle persone recentemente scomparse a Spoleto, in particolare su un giovane originario del Bangladesh, 21 anni, residente a Baiano di Spoleto, che si era allontanato alcuni giorni fa da una struttura di accoglienza e non aveva fatto ritorno al lavoro.

I carabinieri stanno analizzando telecamere di sorveglianza e percorsi cittadini per ricostruire gli spostamenti del ragazzo e individuare eventuali collegamenti con il rinvenimento del cadavere. La vicenda ha suscitato grande apprensione tra familiari e conoscenti, in attesa che le autorità confermino l’identità della vittima e facciano luce sulla dinamica di quanto accaduto.