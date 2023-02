Ritrovato il bimbo di 3 anni scomparso nel napoletano: sta bene

Dopo ore di ricerche finalmente è stato ritrovato il bimbo di 3 anni scomparso in provincia di Napoli.

Fortunatamente sta bene.

Ritrovato bimbo di 3 anni

Alle ricerche che hanno permesso di ritrovare il bambino hanno preso parte Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Polizia municipale, Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Sono state utilizzate anche le unità cinofile.

La madre del bambino si sarebbe addormentata e quando si è svegliata si è accorta che il bimbo non era più in casa. Una piccola disattenzione che poteva costare cara, ma che per fortuna si è risolta per il meglio con l’immensa gioia di tutti, in particolare dei genitori del bimbo.

Diffusione delle foto

Quando il bambino si è allontanato da casa indossava un pigiama blu e portava dei calzini senza scarpe. I genitori avevano dato l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto del bimbo per agevolare le ricerche.

Il piccolo si era allontanato da casa

Il piccolo Gennaro Rotoli, si era allontanato dalla casa dei genitori nella mattinata di venerdì 3 febbraio.

Il bambino di soli 3 anni era scomparso a Nerano, Massa Lubrense, nella provincia di Napoli.

Il bimbo era uscito dalla sua abitazione in via Vespucci intorno alle 9:00 e da quel momento è sparito nel nulla. La madre del piccolo ha chiamato subito i carabinieri i quali hanno iniziato le ricerche setacciando tutta la zona circostante.

