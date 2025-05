Rituali e incontri dei cardinali in vista del conclave

Preparativi per il conclave: un momento di riflessione

Domani, il tempo di confronto tra i cardinali sarà raddoppiato, con due congregazioni programmate, una al mattino alle 9 e l’altra nel pomeriggio alle 17. Questo aumento di incontri è un segnale della crescente intensità dei preparativi in vista del conclave, un evento cruciale per la Chiesa cattolica.

Martedì, al momento, è prevista solo la congregazione del mattino, ma non si esclude la possibilità di un raddoppio anche per quel giorno, che precede l’inizio ufficiale del conclave.

Celebrazioni nelle parrocchie: un contatto con il popolo

Oggi, molti cardinali presenti a Roma stanno celebrando messe nelle parrocchie dove sono incardinati. Questo gesto non è solo un modo per incontrare il loro popolo, ma anche un’opportunità per chiedere preghiere e supporto. Le celebrazioni, caratterizzate da un’atmosfera meno formale, permettono ai cardinali di staccare dalla frenesia degli incontri in Vaticano e di ritrovarsi in un contesto più familiare, circondati da canti e partecipazione attiva della comunità. Il cardinale Matteo Zuppi, ad esempio, ha fatto visita all’Arcivescovado di Bologna per incontri privati, mantenendo un profilo basso in attesa del conclave.

Il cardinale Dolan: un bagno di folla

Un altro episodio significativo è stato il lungo bagno di folla del cardinale di New York, Timothy Dolan, all’uscita dalla chiesa di Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario. Dopo aver celebrato la messa, Dolan ha dedicato tempo ai parrocchiani, scambiando saluti, abbracci e benedizioni. La sua interazione calorosa con i fedeli, compresi i gruppi di americani residenti a Roma, ha dimostrato l’importanza del contatto umano in un momento di grande tensione come quello che precede il conclave. La sua richiesta di preghiere, mutuata da Papa Francesco, ha sottolineato la necessità di un sostegno spirituale in questo periodo di incertezze.

Messaggi di speranza e responsabilità

Durante una messa celebrata nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di Lourdes, il cardinale di Ajaccio, Francois-Xavier Bustillo, ha condiviso un messaggio profondo, invitando i fedeli a pregare per i cardinali. Rivolgendosi ai bambini presenti, ha sottolineato l’importanza della loro preghiera, considerata preziosa in questo momento cruciale. Le parole del parroco, padre Carmine Salvatore Cipolla, che ha accolto Bustillo con calore, hanno ulteriormente enfatizzato il legame tra i cardinali e le comunità locali, rafforzando l’idea che la Chiesa è unita in preghiera e speranza.