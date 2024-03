La notizia arriva da Rivoli dove due giovanissimi hanno sequestrato un uomo di cinquant’anni e lo hanno torturato per due giorni. Scopriamo cos’è successo.

Rivoli, torture ad un 50enne

A Rivoli due adolescenti di 15 e di 16 anni hanno sequestrato un uomo di 50 anni, un senzatetto di Torino. Il povero clochard è stato torturato dai due ragazzi per due giorni interi. Come si legge su Repubblica, l’uomo sarebbe stato legato in una stalla che utilizzava come abitazione. Qui sarebbe stato picchiato. Ma non solo.

Sequestrato e torturato un senzatetto

Al senzatetto sarebbe stata messa una corda al collo, legata al gancio delle mucche. Dopo un giorno, i due adolescenti sono tornati ed hanno accompagnato l’uomo in banca per farsi consegnare 50 mila euro. Quando sono arrivati in banca, una dipendente si è accorta dei lividi che il poveretto aveva e si è rivolta alle forze dell’ordine.

Ragazzi fermati, uomo in ospedale

L’uomo è stato portato in ospedale. I medici hanno riscontrato la rottura della mandibola e delle ordite. I due adolescenti sono stati fermati dai carabinieri e davanti a loro si sono messi a ridere affermando che dovevano sdrammatizzare, nonostante la gravità della situazione e del gesto.