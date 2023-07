La rivolta in Francia continua, anche se il ministro degli interni francese ha dichiarato che è stata una nottata un po’ più tranquilla grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Rivolta in Francia, notte più tranquilla: ci sono stati 719 fermi

Il ministro degli interni francese, Gerald Darmanin, ha commentato la quinta notte di proteste e scontri che hanno fatto seguito all’uccisione del giovane Nahel Merzouk a Nanterre, da parte di un agente della polizia. “È stata una notte più tranquilla grazie all’azione risoluta delle forze dell’ordine” ha dichiarato il ministro. Gli scontri sono avvenuti a Parigi, nella zona degli Champs Elysées, a Marsiglia, a Lione, a Nizza e a Rennes. A Brest hanno dato fuoco ad una concessionaria della Renault. Nella notte, secondo il ministero francese, ci sono stati 719 fermi. La rivolta ha contagiato anche la Svizzera, dove sono stati segnalati incidenti e saccheggi nel centro di Losanna.

I manifestanti vengono descritti come dinamici e “molto giovani“. Hanno portato in strada tutta la loro rabbia dopo la morte di Nahel, 17enne ucciso da un agente durante un controllo. “L’età media è di 17 anni“, ha dichiarato oggi il ministro Darmanin, in riferimento alle persone fermate. Sono studenti delle superiori, in formazione professionale, baristi, giovani appena maggiorenni e molti dei quali con la fedina penale pulita.

Rivolta in Francia, notte più tranquilla: Macron annulla la visita in Germania

Nonostante la notte più tranquilla, la tensione è ancora alta. Il presidente Macron “vuole restare in Francia nei prossimi giorni” e per questo ha annullato e rinviato la visita in Germania. Ha inviato blindati, elicotteri, reparti speciali della GIGN a Marsiglia e Lione, città che hanno sofferto maggiormente per le violenze avvenute. A Parigi si è registrata una notte più calma delle precedenti, ma Lione nelle ultime 48 ore ha visto violenze “senza precedenti”. A Marsiglia sono andati avanti incendi e battaglie, con mezzi di trasporto fermi. Intanto, si sono tenuti i funerali del giovane Nahel.