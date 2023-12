Roberta Morise: il gender reveal in diretta tv

Ospite a La volta buona, Roberta Morise ha scoperto di essere in attesa di un figlio maschio e ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Roberta Morise incinta: il gender reveal

Roberta Morise è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha parlato della sua storia d’amore con Enrico Bartolini e della sua dolce attesa. La conduttrice aspetta il suo primo bebè e, durante la sua ospitata al programma tv, ha scoperto (grazie ad una cascata di coriandoli azzurri) che si tratterà di un maschietto.

“Cosa mi aspetto da Enrico papà? Bisognerebbe fare questa domanda a lui. Io sono in una condizione pazzesca, non mi chiedo nulla, sto vivendo letteralmente alla giornata perché è stato tutto molto veloce… Sono molto felice però, viviamo giorno dopo giorno delle sensazioni bellissime. Credimi, non era in progetto. Dicevo che sì, mi sarebbe piaciuto diventare mamma, ma non ci pensavo”, ha dichiarato Caterina Balivo, e ancora:

“Lui è il saggio della famiglia: lui è riflessivo e io impulsiva. Stiamo insieme da pochissimo, ma di un figlio se ne parlava tanto perché ci siamo sentiti subito così affini: lui è proprio l’anima gemella. Io non ho nessun dubbio sul fatto che sarà un bravo papà, già lo è di tre meravigliosi bambini. Credo di essermi innamorata prima di questa cosa di Enrico, l’amore che nutre per i suoi figli e come lo dimostra, esattamente quel che mostrava il mio papà a me”. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice per la sua gravidanza, e non vedono l’ora di saperne di più sulla nascita del suo bebè.