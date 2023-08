È stato arrestato a Roma Roberto Bedetti, amico di Floriana Secondi del GF. L’uomo è accusato di tentata estorsione aggravata a seguito di una lite esplosa per un taxi.

Roberto Bedetti, amico di Floriana del GF, è stato arrestato a Roma

Roberto Bedetti, 48 anni, è stato arrestato a Roma con l’accusa di tentata estorsione aggravata. L’ex volto televisivo e amico dell’ex gieffina Floriana Secondi con un passato nei Centocelle Nightmare è finito in manette nella mattinata di lunedì 21 agosto. A effettuare il fermo sono stati gli agenti della polizia di Stato del secondo distretto Salario-Parioli.

A quanto si apprende, l’uomo è stato intercettato in viale Regina Margherita e arrestato insieme ad altre due persone: un uomo di 37 anni e una donna di 38 anni. I tre hanno cominciato a citofonare a diversi condomini di un edificio intorno alle 06:00 del mattino e hanno litigato con un 60enne, asserendo che li avesse chiamati per avere un incontro dopo aver preso appuntamento su Telegram. Il signore ha subito messo in chiaro di non aver preso alcun appuntamento e si è rifiutato di pagare 50 euro circa di taxi a Bedetti e i suoi “complici”.

I dettagli

La discussione si è fatta sempre più accesa, rendendo indispensabile l’intervento della polizia. A seguito del fermo, nella giornata di mercoledì 23 agosto, la donna arrestata con Bedetti ha affermato di avere un passato da prostituta e di vivere in casa del 48enne da circa un mese, occupandosi della pulizie.

L’amico di Floriana Secondi, invece, ha spiegato di mantenersi con il reddito di cittadinanza e con una pensione del fratello disabile. Inoltre, ha riferito di aver soltanto aiutato gli altri due conoscenti a prendere un taxi e di aver pagato la corsa per loro.

Al termine della camera di consiglio, il giudice ha convalidato l’arresto dei tre soggetti e li ha rimessi in libertà.