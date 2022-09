Roberto Burioni: chiarimenti sui vaccini contro Omicron

Roberto Burioni precisa: "Sono due i vaccini disponibili per il richiamo, Il mix originale/Omicron 1 e il mix originale/Omicron 4-5".

Tramite un tweet dello scorso 24 settembre Roberto Burioni ha fatto acluni importanti chiarimenti sui vaccini disponibili contro l’Omicron. Il virologo ha spiegato: “A oggi … Ci sono due vaccini disponibili per il richiamo. Il mix originale/Omicron 1 e il mix originale/Omicron 4-5.

Se le istituzioni non forniscono dati precisi riguardo alla loro (per ora potenziale) efficacia comparata la gente, confusa, non si vaccinerà”.

Roberto Burioni: i commenti al tweet

Sono stati diversi i commenti al post di Roberto Burioni. Gli utenti sembrano aver preso a cuore le informazioni da parte del professore universitario, presentando alcune domande e testimonianze. C’è chi ha scritto: “Oggi ho fatto la mia 4 dose con il bivalente ba.1.

Al centro vaccinale hanno detto che non hanno idea di quando il ba.4/5 sarà distribuito, ma sicuramente non prima di novembre…”.

Qualcun altro ha chiesto: “Professore vorrei fare una domanda. Io ho fatto a marzo la quarta dose come malato fragile immunodepresso. Le consiglierebbe un quinto richiamo aggiornato? Grazie”. C’è poi chi è preoccupato: “Esatto. Io sono under 60 e non sono più fragile per cui finora non ho fatto la quarta dose.

Speravo in un vaccino combinato con l’antinfluenzale, ma se ho ben capito non esiste. Non so che fare”.

I vaccini per Omicron 4-5

Dopo quelli per Omicron 1 sono arrivati i vaccini per Omicron 4-5, le sottovarianti al momento presenti in Italia. Come precisa il Sole 24 ore, questi vaccini bivalenti sono indicati per le quarte dosi di fragili, over 60 ma anche per tra gli over 12 non ha ancora fatto la terza.