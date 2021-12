"Devo superare un trauma durato 15 anni": Roberto Cazzaniga parla della truffa subita e di Alessandra Ambrosio

Roberto Cazzaniga, il pallavolista azzurro che è stato vittima di una truffa, ha voluto parlare dell’argomento: “Non credo molto nell’amore, devo riprendermi da questi 15 anni”.

La truffa nei confronti di Roberto Cazzaniga

L’assurda vicenda di cui è stato protagonista il pallavolista Roberto Cazzaniga ha fatto il giro del mondo -e del web-.

Il il giocatore di volley è stato raggirato per 15 anni: pensava di essere fidanzato con la bellissima modella Alessandra Ambrosio ma in realtà aveva una “relazione” con la truffatrice, una donna sarda che negli anni gli ha rubato ingenti somme di denaro.

La storia di Roberto Cazzaniga che ha fatto il giro del mondo

La bellissima brasiliana Alessandra Ambrosio, di cui Cazzaniga è stato innamorato per anni e che credeva essere la sua compagna, poco c’entra in questo brutto inganno.

Della modella infatti è stata solo usata l’immagine per truffare il pallavolista. Ma sul profilo Instagram della Ambrosio appaiono diversi commenti riguardanti questa brutta storia: “Ora all’italiano viene un infarto“è il commento sotto a una foto in bikini. Ma ancora: “Che dici del fidanzato italiano che ti ama da 15 anni?” e prese in giro simili.

Roberto Cazzaniga: “Devo superare un trauma durato 15 anni”

Insomma, la vicenda di Cazzaniga è arrivata anche in Brasile.

Il pallavolista, intervistato da RecordTV ha raccontato l’assurda vicenda di cui è stato protagonista e ha anche parlato della modella brasiliana: “Ovviamente mi dispiace non stare con lei, perché come tutti sanno è una bellissima donna -commenta-. Ma chissà, tra noi può nascere un’amicizia”. Da un finto amore durato 15 anni, infatti, Cazzaniga deve ancora riprendersi: “In questo momento credo poco nell’amore, ho bisogno di superare un trauma di 15 anni” conclude.