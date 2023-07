Roberto Saviano è fuori dalla Rai. La decisione, stando alle prime indiscrezioni, è stata presa dai vertici di Viale Mazzini per “incompatibilità con il codice etico” dell’azienda.

Roberto Saviano è fuori dalla Rai

Stando a quanto sostiene il Corriere, Roberto Saviano è fuori dalla Rai. L’amministratore delegato Roberto Sergio dovrebbe avere preso questa decisione dopo aver preso atto di alcune affermazioni che il giornalista avrebbe rivolto a Matteo Salvini. Per le stesse frasi, tra l’altro, Forza Italia ha chiesto un’interrogazione di vigilanza Rai e la sospensione del programma.

Insider, faccia a faccia col crimine sospeso

Alla luce della richiesta di Forza Italia, il programma Insider, faccia a faccia col crimine è stato sospeso. E’ bene sottolineare che del format di Saviano erano già state registrate quattro puntate. I vertici Rai hanno deciso di mettere alla porta Roberto a causa del suo linguaggio, giudicato “incompatibile con il codice etico del servizio pubblico“.

Roberto Saviano è come Filippo Facci

Alla luce delle indiscrezioni pubblicate dal Corriere, in molti hanno paragonato Roberto Saviano a Filippo Facci. Anche quest’ultimo è stato fatto fuori per “incompatibilità con il codice etico” dell’azienda. Per il momento, il conduttore di Insider, faccia a faccia col crimine non ha commentato né la cancellazione del programma e né tantomeno la sua cacciata.