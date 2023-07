Dopo le polemiche sul suo approdo in Rai, Filippo Facci è stato fatto fuori. Il suo programma è stato cancellato e un’altra persona si prepara a prendere il suo posto. Chi lo sostituirà?

Filippo Facci fuori dalla Rai: chi lo sostituirà?

I vertici Rai hanno preso una decisione: Filippo Facci e la sua striscia quotidiana I Fatti Vostri sono stati fatti fuori. Dopo le polemiche inerenti la sua presenza nella televisione di Stato, il Corriere della Sera ha annunciato che il programma è stato cancellato e lui è stato allontanato. Chi lo sostituirà?

Filippo Facci: nessuna sostituzione

Per il momento, la Rai non ha preso una decisione. Questo significa che Filippo Facci non verrà sostituito da nessuno. Per coprire il buco lasciato dalla sua striscia quotidiana, Viale Mazzini sembra deciso ad allungare il programma che lo precede, ovvero I fatti vostri.

Filippo Facci imparerà la lezione?

Prima di prendere la decisione sulla cacciata di Filippo Facci, i vertici Rai hanno riflettuto a lungo. Hanno cercato di non farsi condizionare dalle polemiche in atto, ma la decisione finale è stata in linea con il pensiero dei contribuenti. Il giornalista, che non è nuovo ad uscite infelici, avrà imparato la lezione? Staremo a vedere.