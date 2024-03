Il celebre cantautore e scrittore Roberto Vecchioni, ha fatto un’apparizione speciale come ospite a Domenica In per presentare il suo ultimo romanzo autobiografico, intitolato “Tra il silenzio e il tuono”. Il messaggio di Vecchioni, forte e diretto, è indirizzato ai giovani: “La canzone deve arrivare come una bomba d’amore. L’alternanza tra la gioia e il dolore della vita dà una grande chance a ognuno”.

Roberto Vecchioni: “Si impara più dai dolori che dalle gioie”

Roberto Vecchioni è consapevole che si “impara più dai dolori che dalle gioie. È il dolore che ti forma, capire come si può f*****e il dolore è una cosa grande”.

Il ricordo del figlio Arrigo

Durante l’intervista con Mara Venier, Roberto Vecchioni ha ricordato il figlio defunto Arrigo: “Quel tipo di dolore non passa mai. È la cosa più antiumana possa esistere, è insensato se ne vada via una persona così bella come era lui, il mondo non se lo meritava, una persona così aperta. L’ho già detto, il mondo non l’ha capito e non se lo meritava”.

Roberto Vecchioni: “Dio fa le cose con un senso”

Sempre riferendosi ad Arrigo, Roberto Vecchioni ha concluso: “Lui aveva già fatto di tutto ha lottato per 17 anni contro queste cose ma io sono convinto che c’è un disegno perchè Dio non fa le cose a caso tutto ha un senso. Per me dopo sono accadute tante bellissime cose. Ora la cosa più grande che spero è che mia moglie torni a sorridere. Non voglio altro”.