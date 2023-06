L’incidente è avvenuto nella serata di ieri nelle campagne di Rocca di Neto, un paesello di 5 milla abitanti situato nella provincia di Crotone, in Calabria. Il 74enne Antonio Iozzi è morto dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato addosso a lui.

Rocca di Neto, incidente con il trattore: il mezzo si ribalta e uccide un 74enne

Antonio Iozzi stava lavorando nei campi di proprietà di un conoscente e lo stava aiutando. Mentre era alla guida di un trattore, però, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Iozzi, che in quel momento era sopra al trattore al posto di guida, si è ritrovato schiacciato. Per lui non c’è stato modo di salvarsi: il pensionato è morto tragicamente qualche minuto più tardi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso.

La morte del 14enne schiacciato dal trattore

Sempre nella giornata di ieri, anche un ragazzo di 14 anni era morto in una dinamica simile in Calabria. Vincenzo Cordì era morto in mattinata a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato. In questo caso, però, l’incidente mortale è avvenuto all’interno della proprietà della famiglia di Cordì, con il giovane che avrebbe preso le chiavi del trattore all’insaputa dei genitori.