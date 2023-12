Un’anziana coppia di coniugi, Angela Giuliani di 84 anni e Salvatore Marino di 86, è stata trovata morta nella sua casa in via del Mulino a Roccacasale.

Dramma della solitudine

Quella che si profila è una vera e propria tragedia della solitudine.

A lanciare l’allarme è stato un conoscente della coppia che, dopo aver provato invano a contattare i coniugi, ha chiamato le forze dell’ordine.

A trovare i due cadaveri sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona che sono intervenuti nell’abitazione insieme ai vigili del fuoco e al 118. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dal momento che l’ultimo contatto avuto dalla coppia con l’esterno risale a una settimana fa, i due potrebbero essere morti da giorni.

L’ipotesi più probabile

In paese della coppia si sapeva unicamente che la donna era allettata e che era il marito a prendersene cura. Gli unici parenti sono una nipote che vive a Milano e il fratello di Marino che vive a Napoli, ma con cui l’uomo non aveva contatti da tempo.

La procura ha deciso di non disporre l’autopsia sui corpi in quanto la dinamica appare chiara. L’uomo deve essere deceduto per un malore e la donna è spirata poco dopo, morendo di stenti.