Due incendi in due giorni a Pescara, in Abruzzo. Si indaga sulle cause, che forse sono dolose

Martedì mattina, in Abruzzo, più precisamente a Pescara, un incendio ha spaventato i cittadini.

É avvenuto tra via Roma e via Fiume, in concomitanza di una sede di Banca Intesa San Paolo. Mercoledì sera, invece, ha prendere fuoco è stata una struttura abbandonata in via Andrea Doria.

Primo incendio a Pescara, i dettagli

Il primo incendio è avvenuto in pieno centro, e secondo i testimoni le fiamme sono divampate in pochi secondi. Non si esclude dunque l’origine dolosa, anche se gli inquirenti non si sentono di escludere nessuna pista.

Sul luogo, al momento dell’incendio, si è recata la polizia in compagnia degli agenti della Squadra Volante e della Digos. Oltre sulle testimonianze dei residenti si conta molto anche sulle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Non ci sono vittime.

Secondo incendio a Pescara, i dettagli

Il secondo incendio, invece, quello di mercoledì, è accaduto a sud della città, in una struttura abbandonata solitamente utilizzata come rifugio dai senzatetto.

Fortunatamente, era deserta, quindi anche in questo caso non ci sono vittime. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autobotte e l’autoscala, e hanno lavorato per più di un’ora per estinguere le fiamme. Non ci sono informazioni sull’origine del rogo, che fortunatamente e grazie all’intervento tempestivo delle squadre di vigili del fuoco non si è propagato. Non si sa neanche se i due episodi a Pescara possano essere collegati.