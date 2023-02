Incendio in centro a Pescara: in fiamme anche i locali di una banca

Nella mattinata di ieri, 31 gennaio 2023, si è verificato un importante incendio nel centro di Pescara.

Le fiamme hanno coinvolto anche i locali di una banca. Scopriamo cosa è successo.

Un importante incendio è divampato nella giornata di ieri in pieno centro a Pescara. Le cause sono ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da alcuni cassonetti dell’immondizia posizionati davanti alla sede dell’Istituto Banca Intesa San Paolo, tra via Roma e via Trento.

L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, quando le fiamme sono partite altissime dai cassonetti e hanno raggiunto l’edificio in cui si trova la banca. I dipendenti sono riusciti ad uscire prima dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. In pochi minuti sono riusciri a domare le fiamme, che hanno danneggiato uno dei locali vicino all’isola ecologica e i locali situati al primo piano della palazzina.

Durante le operazioni, rese più complicate dalla colonna di fumo, gli agenti della polizia locale hanno bloccato il traffico.

Incendio a Pescara: nessuna pista esclusa

Non si conoscono le cause dell’incendio, ma per il momento nessuna pista è esclusa, compresa l’origine dolosa del rogo. Sul posto, secondo le prime informazioni, non sarebbero stati rinvenuti messaggi di rivendicazione da parte di anarchici, che da giorni stanno protestando in tutta Italia, anche con azioni violente, in supporto di Alfredo Cospito, anarchico in sciopero della fame contro il 41bis.