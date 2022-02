Roma, cadavere carbonizzato ritrovato vicino ad un’auto incendiata: sulla sua morte è giallo

È avvolta nel mistero la morte di un uomo che è stato ritrovato sulla via Laurentina. Il suo corpo era vicino ad un'auto incendiata.

Giallo a Roma sulla via Laurentina dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo, di circa una settantina di anni. Stando a quanto si apprende si sa ancora poco su come l’uomo possa essere deceduto. La sua indentità non sarebbe stata inoltre resa ancora nota.

Roma, ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo sulla via Laurentina: i dettagli

Il rinvenimento dell’uomo sarebbe avvenuto intorno alle 14 circa di sabato 26 febbraio. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco che hanno ritrovato il cadavere a terra a circa due metri dall’auto incendiata. Sul posto sono anche giunti gli operatori sanitari del 118 e la Scientifica. Per l’uomo – che da primi accertamenti della Polizia avrebbe 78 anni – non c’è stato nulla da fare.

S’indaga sulla causa del decesso

Nel frattempo si cerca di fare luce su come la vittima possa aver trovato la morte. Da prime informazioni che abbiamo sulla vicenda, la drammatica scoperta è avvenuta intorno al chilometro 17 in un campo incolto tra Colle dei Pini e Monte Migliore. In ogni caso non si escluderebbe nessuna pista, nemmeno che la vittima possa essersi tolta la vita volontariamente.