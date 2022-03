Un uomo ha avvistato un cadavere che galleggiava nel Tevere. Per il momento non si conosce l'identità del corpo ritrovato a Roma.

Un uomo ha avvistato un cadavere che galleggiava nel Tevere. Per il momento non si conosce l’identità del corpo ritrovato a Roma.

Roma, cadavere nel Tevere: avvistato da un passante

Il corpo di un uomo è stato avvistato mentre galleggiava nel fiume Tevere, a Roma. Il macabro ritrovamento è avvenuto alle otto di questa mattina, lunedì 7 marzo, da un passante che, all’altezza di Ponte Cavour, ha visto il corpo di una persona che galleggiava nell’acqua. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, con i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma. Il riconoscimento del cadavere per il momento non è ancora stato possibile.

Le ricerche tra le persone scomparse

L’uomo non aveva i documenti. Gli agenti del commissariato Borgo hanno avviato le indagini, con il supporto della squadra della scientifica per i rilievi. Per il momento non è esclusa nessuna ipotesi e verranno controllati i profili delle persone scomparse per trovare una corrispondenza. Verranno, inoltre, ascoltati i senza fissa dimora nella zona del Tevere, per cercare qualche informazione utile per le indagini. Si cercano anche eventuali testimoni che possano aver visto quello che è accaduto all’uomo ritrovato nel fiume.