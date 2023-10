Un uomo di 59 anni è morto dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio sito nel quartiere Portuense a Roma, lo scorso 12 ottobre. A riportare per prima la notizia è stata l’edizione locale del Corriere della sera. Secondo le ricostruzioni, il 59enne stava pulendo i vetri delle finestre quando ha perso l’equilibrio, precipitando. Giunti sul posto i soccorritori del 118, ma per lo sventurato non c’è stato nulla da fare.

Roma, cade dal sesto piano: attaccato da vespe?

Nell’ambito dell’indagine sulla dinamica del tragico incidente, viene presa in considerazione l’ipotesi che l’uomo possa aver perso l’equilibrio a causa di un attacco da parte di vespe. Questo in seguito alle segnalazioni dei condomini del palazzo, che avevano notato la possibile presenza di un nido di vespe nelle scorse settimane.

Roma, cade dal sesto piano: disposta l’autopsia

Gli agenti del commissariato San Paolo stanno conducendo un’indagine sulla questione; come informa SkyTg24, è stata nel frattempo disposta l’autopsia sul corpo della vittima.

Roma, cade dal sesto piano: non si è salvato

Da FanPage si legge come ci siano stati momenti di grande tensione e speranza tra coloro che hanno assistito all’incidente. Nonostante molti sperassero che il 59enne potesse salvarsi, è stato evidente sin dall’inizio che le sue condizioni di salute fossero estremamente gravi.