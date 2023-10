Anziana chiama la polizia perché si sente sola: gli agenti cucinano per lei

Un’anziana signora ha chiamato la polizia e ha confessato di sentirsi molto sola. Due agenti sono andati a casa sua e hanno cucinato per lei.

Napoli, anziana chiama polizia perché si sente sola: loro le cucinano un piatto di pasta

Un’anziana signora ha chiamato la polizia e ha chiesto aiuto, perché si sentiva particolarmente sola. Gli agenti si sono allarmati e sono subito intervenuti. La chiamata è arrivata sabato mattina, 7 ottobre, da un’anziana donna che vive in via Monte di Dio. Gli agenti hanno deciso di andare a controllare e si sono recati a casa della donna, scoprendo che in realtà fortunatamente era in buone condizioni di salute, ma che sentiva il forte bisogno di avere compagnia.

Donna sola chiama la polizia: gli agenti cucinano per lei

La donna ha confessato ai poliziotti di sentirsi molto sola così gli agenti, Salvatore e Luca, hanno deciso di prepararle un piatto di pasta al pomodoro, regalandole un sorriso e qualche momento di compagnia. Il pranzo è stato immortalato dagli agenti e la Questura di Napoli ha condiviso sui social lo scatto per dare la notizia di questo gesto bellissimo fatto dai due poliziotti, per regalare un po’ di serenità ad una signora che si sentiva sola.