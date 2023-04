Le serviva solo un po' di calore umano in un giorni di festa: pensionata 93enne sola chiama gli agenti nel giorno di Pasqua

Arriva dalla Sardegna una bella storia di Pasqua, con una pensionata 93enne sola che prova una profonda inquietudine e chiama gli agenti nel giorno di festa. Da quanto si apprende l’anziana aveva allarmato anche il 118 perché temeva un’effrazione improvvisa, cioè che qualcuno si fosse introdotto nella propria abitazione.

Una vicenda di spirito di servizio per le persone più deboli che arriva dritta dalla città di Sassari. Lì una pensionata di 93 anni rimasta da sola a casa in una giornata di festa, aveva avuto un momento di forte scoramento. Ed in virtù di esso aveva chiesto aiuto agli agenti della polizia. Quegli strani rumori che sentiva la atterrivano e aveva segnalato la presenza di estranei nel suo appartamento.

Le serviva “solo” un po’ di calore umano

Accertatasi poi che che all’interno della casa non vi era nessuno la donna ha chiesto ai poliziotti di farle un po’ di compagnia. Gli agenti non ci hanno pensato su due volte e accortisi della tensione e della preoccupazione della donna hanno accolto il suo invito. Perciò le hanno riscaldato il pranzo e sono stati in amichevole conversazione con lei fino all’arrivo di un’amica. A volte dare anche “solo” un po’ calore umano è la più bella delle missioni e i poliziotti del cui corpo oggi ricorre l’anniversario, lo hanno capito benissimo.