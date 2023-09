Condannato a 23 anni Suren Grigoryan il 28enne accusato dell’omicidio del suo ex datore di lavoro avvenuto il 22 giugno 2021 a Roma.

La dinamica dell’omicidio

Grigoryan ai tempi lavorava in un autolavaggio gestito dal 41enne iracheno Khaled Bilal Ahmed. Questi avrebbe iniziato a notare dei comportamenti strani da parte del dipendente, sospettando che potesse rubare del denaro, e decidendo di conseguenza di licenziarlo.

Il 28enne ha in seguito dato appuntamento all’ex datore di lavoro alle 22 di fronte alla fermata della metro San Giovanni. Si è quindi scagliato su di lui con un pugnale, colpendolo alla gola e lasciandolo morire dissanguato per strada. A dare l’allarme alcuni passanti che si trovavano in zona e hanno assistito all’omicidio.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, ma Grigoryan si era già dato alla fuga. Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità in breve tempo grazie alle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l’assassinio.

Il 28enne è stato catturato due giorni dopo a Napoli.

La condanna

Per il delitto il PM aveva chiesto una pena di 28 anni di carcere. Suren Grigoryan è stato tuttavia condannato a 23 anni.