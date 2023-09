Ubaldo Manuali, il netturbino di Roma che drogava e stuprava le proprie vittime: spuntano le chat

Emerge un quadro sconcertante, fatto di orrori e bugie, dalle chat tra Ubaldo Manuali e una delle sue vittime, rese pubbliche dal Corriere della Sera. Il netturbino romano è accusato di aver stuprato tre donne, stordendole con sostanze stupefacenti prima di consumare i rapporti sessuali.

Rese pubbliche le chat di Ubaldo Manuali con le tre donne narcotizzate e poi abusate: “Non ricordo nulla, com’è possibile?” “Lo volevi anche tu“

“Quanto mi hai fatto bere ieri?” , è uno dei passaggi della chat all’indomani della notte passata da Manuali con una delle vittime. Lei, 47enne, gli chiede conto della serata perché, stando a quanto emerge dalla conversazione, non ricorda nulla: “Forse un po’ hai esagerato“. “Dovevi fermarmi“, “Ma eri così contenta…eri carica“. “Eh… le donne non reggono l’alcol… Abbiamo fatto l’amore?“, “Sì, lo volevi. Dicevi che era da tanto che non lo facevi…“, “Sarà.. Non ricordo niente“.

Il commissariato Flaminio Nuovo e la Squadra mobile di Viterbo stanno portando avanti le indagini. Gli inquirenti si stanno concentrando proprio su questa ‘nebbia’ che avvolge i ricordi di tutte le donne che sono uscite con Manuali. “Ma davvero siamo stati assieme? Mi sembra incredibile che mi sia addormentata“, gli chiede un’altra, ma il netturbino romano prontamente si difende: “Ma ti pare che se volevo fare qualcosa di losco poi mi fermavo a dormire qui?“.

Il modus operandi di Manuali sarebbe stato identico per tutti e tre gli stupri che gli vengono contestati: a tutte e tre le donne offre da bere. A una uno spritz e alle altre due vino rosso e prosecco. Basta un bicchiere e ognuna di loro perde lucidità. Il gip di Viterbo si sta concentrando sulle tre gocce di tranquillante (lormetazepam) che Manuali verserebbe nei loro bicchieri, contribuendone ad alterare lo stato psicofisico.

Manuali riprendeva i rapporti sessuali e li inviava ai suoi amici

I rapporti sessuali, ripresi da Manuali, sono stati poi inviati ad alcuni amici. Anche questi elementi sono nelle mani delle forze dell’ordine, che si spera possano aiutare a comprendere appieno se le donne coinvolte fossero davvero consenzienti oppure no. La seconda ipotesi sarebbe comunque quella più accreditata.

A confermarlo sarebbe la presenza di una breve conversazione tra una delle donne e Manuali: in uno dei video si sente la vittima chiedere all’uomo “Chi sei? Perché mi stai baciando“, “Sono il tuo fidanzato – risponde lui – non preoccuparti“. A Manuali è contestata anche la diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale con quelle che presentava agli amici come sue conquiste, anche se la realtà parrebbe essere del tutto opposta.