Stupro di Palermo: vittima schiaffeggiata dall'ex fidanzato per aver denuncia...

Il fidanzato della vittima dello stupro di Palermo si sarebbe “vendicato” della denuncia fatta contro i suoi amici schiaffeggiando la ragazza.

Le indagini della Procura sull’ex fidanzato

L’intercettazione di uno degli indagati dello stupro avvenuto al Foro Italico a Palermo aveva rivelato queste parole: “Ti giuro, stasera mi giro tutta la via Libertà, mi porto la denuncia nella borsetta e le dico: ‘Guarda cosa mi hai fatto’ e poi le do una testata nel naso, le chiudo le narici con una testata.”

La vendetta è arrivata, ma da parte dell’ex fidanzato della vittima.

Sul fatto sta indagando la Procura di Palermo. Sembra infatti che l’ex fidanzato della ragazza l’avrebbe schiaffeggiata quando tutti ormai sapevano della denuncia contro gli aggressori. Un episodio avvenuto la sera dell’8 agosto in mezzo alla strada al Borgo Vecchio.

Al momento l’ipotesi è che il giovane abbia voluto vendicare la denuncia contro gli stupratori, che sarebbero suoi amici.

Proseguono le indagini sullo stupro

Nel mentre continuano le indagini sullo stupro.

La Procura di Palermo ha chiesto l’incidente probatorio per cristallizzare le parole della vittima. La ragazza dovrà dunque ripetere i fatti davanti alle parti interessate e in tal modo si eviterà che questo riaccada in una futura sede di dibattimento.

L’audizione si svolgerà in maniera protetta, senza un incontro diretto tra la 19enne e gli indagati.