Rimozione delle cassette di sicurezza per affitti brevi: un'azione necessaria per il decoro e la sicurezza della Capitale.

Un fenomeno in crescita: le keybox a Roma

Negli ultimi anni, il fenomeno delle keybox per affitti brevi ha preso piede in molte città, ma a Roma ha raggiunto livelli preoccupanti. Queste cassette di sicurezza, spesso installate senza alcuna autorizzazione, sono diventate un simbolo di una gestione turistica poco regolamentata. I proprietari di immobili, in cerca di facilitare il check-in dei turisti, hanno iniziato a posizionare keybox in luoghi pubblici, dai muri dei condomini ai pali della luce, creando una situazione di caos e illegalità.

La risposta del Comune di Roma

In risposta a questa situazione, il Comune di Roma ha deciso di intervenire con fermezza. L’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, ha dichiarato che la rimozione delle keybox è una battaglia di decoro e sicurezza. L’obiettivo è chiaro: eliminare 200 cassette a settimana, restituendole ai proprietari solo dopo il pagamento di una multa. Questa iniziativa non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche un modo per garantire che i turisti siano identificabili e che non ci siano spazi per comportamenti illeciti.

Le reazioni e le minacce ricevute

La decisione del Comune non è stata accolta senza polemiche. Onorato ha ricevuto minacce sui social media, ma ha ribadito che è necessario affrontare queste sfide se si vuole cambiare la situazione attuale. “Rifiutiamo un’accoglienza turistica dozzinale che dà l’idea di un senso di illegalità diffusa”, ha affermato. La lotta contro le keybox abusive è vista come un passo fondamentale per restituire dignità e sicurezza alla città, e per garantire che Roma possa continuare a essere una meta turistica di prestigio.

Il futuro della gestione turistica a Roma

La rimozione delle keybox è solo un aspetto di un problema più ampio legato alla gestione degli affitti brevi. Con l’aumento del turismo, è fondamentale che le città sviluppino strategie efficaci per gestire l’accoglienza, garantendo al contempo la sicurezza dei residenti e dei visitatori. La sfida per Roma sarà quella di trovare un equilibrio tra le esigenze dei turisti e il rispetto delle normative locali, evitando che situazioni come quelle delle keybox abusive possano ripetersi in futuro.