Francesco Moretti guidava sopra il limite di velocità, con patente scaduta e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ha investito e ucciso du turiste belghe a Roma.

Roma, drogato e con la patente scaduta investe e uccide due turiste

Francesco Moretti guidava a 95 chilometri orari lungo una strada con un limite di velocità di 70. Ha travolto e ucciso con la sua Smart due turiste belghe 25enni, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls. L’uomo era anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e al volante nonostante avesse la patente scaduta da 10 anni. L’incidente mortale è avvenuto l’8 ottobre 2022 a Roma. Ad accertare la velocità con cui procedeva la sua auto è stato l’ingegnere Mario Scipione, che ha svolto una consulenza tecnica. La prima udienza a carico dell’automobilista è stata fissata in calendario per il 26 settembre 2023. Dovrà rispondere di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa.

L’automobilista era positivo a varie sostanze stupefacenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti che hanno svolto le indagini, al momento dell’investimento le due giovani turiste erano appena arrivate a Roma e stavano andando in albergo, quando hanno assistito ad un incidente stradale. Francesco Moretti è accusato di averle investite e di non essersi fermato a prestare soccorso. Rintracciato dalle forze dell’ordine, è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue dai quali è emerso che il quarantenne quando ha investito le due ragazze guidava in una condizione di totale assenza di lucidità, positivo alle benzodiazepine, ai cannabinoidi, alla cocaina, agli oppiacei e al metadone.