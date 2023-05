Un pericoloso incendio è divampato nella notte presso un condominio di via Imera, a Roma. A prendere fuoco sarebbe stato l’ascensore della palazzina, ma al momento non si conosce la causa dello scoppio del rogo. L’intera palazzina è stata evacuata per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

Roma, incendio nell’ascensore del condominio: evacuata nella notte la palazzina

Erano le prime ore della notte tra ieri, lunedì 29 Maggio e oggi, martedì 30 Maggio, quando ai vigili del fuoco di Roma arriva una segnalazione direttamente da un condominio situato in via Imera. All’improvviso, l’ascensore della palazzina ha preso fuoco mettendo in serio pericolo tutti gli appartamenti del complesso. I caschi rossi sono intervenuti prontamente e hanno fatto evacuare tutti i condomini, in un secondo momento si sono occupati di spegnere le fiamme.

Le indagini dei carabinieri: cosa è accaduto all’ascensore del palazzo?

I condomini si sono accorti di quanto stava succedendo avendo sentito un forte odore di bruciato e avendo intravisto il fumo nero innalzarsi dal loro stesso palazzo. Nessuno, però, ha visto quanto è successo all’ascensore: al momento perciò non si sa se si sia trattato di un semplice cortocircuito o se il rogo ha avuto un’origine dolosa. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la zona insieme ai vigili del fuoco, si stanno occupando di effettuare tutte le indagini del caso.