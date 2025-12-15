La gelosia è un sentimento che può far fare cose che non ci si aspetterebbe, atti al limite della follia ed in alcuni casi in grado addiritturla di valicarla mostrando la vera natura di una persona, una natura spaventosa e molto pericolosa. Questo è quello che ha scaturito in un uomo la sola vista di un altro in casa assieme a sua moglie.
Visita l’amica per i regali di Natale, il gesto che ha fatto infuriare il marito
I fatti risalgono al 2024 nel periodo pre-natalizio, un uomo visita un’amica per aiutarla con i regali di natale e al termine delle compere lei lo invita in casa per un caffè e lo scambio di auguri.
Il momento di amicizia viene interrotto dall’arrivo, inatteso, del marito che vedendo la moglie con un altro uomo reagisce in maniera furiosa.
Dapprima, come raccontato da The Social Post costringe l’altro uomo ad inginocchiarsi, un atto assurdo che si sperava potesse porre fine alla situazione ma ciò ha solamente aumentato l’istinto omicida insito nell’uomo derivato dall’idea di una relazione clandestina tra la moglie e l’altro uomo presente in casa.
Vittima colpita con calci e pugni ed un martello
Invece che fermarsi, il 57enne aggressore picchia con calci e pugni l’altro uomo e inoltre lo colpisce alla testa con un martello.
Le condizioni dell’uomo colpito, apparse subito gravi, non impediscono di fuggire cercando riparo nei vicini di casa.
Il risultato dell’aggressione sono ferite gravissime che hanno necessitato il ricovero in ospedale per salvargli la vita.
Durante il periodo di recupero la vittima ha deciso di costituirsi parte civile nel processo. La sentenza è arrivata, 4 anni di reclusione per l’aggressore, accusato di tentato omicidio.
In questo modo si chiude un caso di cronaca nera che ha sconvolto il quartiere romano di San Giovanni e riacceso l’interesse sulla gravità che può portare la gelosia.