Un senzatetto di 56 anni, di origini romene, è stato ucciso di botte a Roma e trovato in fin di vita per strada.

Un uomo di 56 anni, di origini romene, è stato trovato in fin di vita per strada, a Roma. Il senzatetto è deceduto in ospedale a causa della gravità delle ferite.

Roma, senzatetto ucciso di botte: le indagini dei carabinieri

Un uomo di 56 anni, di origine romena, è stato trovato a terra in fin di vita, a Roma. L’uomo, un senzatetto, si trovava all’interno dell’ex Città del Rugby, in via Augusto Ronzini, attualmente occupata dai clochard. Il 56enne è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove è deceduto nel pomeriggio di domenica 15 ottobre 2023. Sono subito state avviate le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non presenterebbe segni di accoltellamento o ferite da arma da fuoco, ma potrebbe essere vittima di un’aggressione. È stato ritrovato a terra sanguinante e agonizzante, con fratture al cranio e alle ossa nasali.

Roma, senzatetto ucciso di botte: le ipotesi

Per la morte del 56enne sarebbe sospettato un connazionale 50enne, anche lui senzatetto. I due avrebbero litigato per motivi non chiari. Secondo le prime informazioni, la vittima potrebbe essere stata colpita al volto o alla testa. L’uomo era riverso a terra, in fonda ad una rampa di scale. Il magistrato ha disposto l’autopsia, per chiarire la dinamica dell’aggressione e capire se l’uomo è stato colpito a mani nude o con un oggetto contundente.