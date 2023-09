Massimiliano Bincoletto, senzatetto di 68 anni, è stato aggredito a Verona il 25 agosto e è deceduto dopo 14 giorni di agonia. Un’autopsia è in programma per stabilire le cause della sua morte, mentre le circostanze dell’aggressione rimangono ancora da chiarire.

Verona: la morte del senzatetto circostanze ancora da chiarire

La misteriosa morte di Massimiliano Bincoletto, senzatetto di 68 anni, avvenuta il 8 settembre dopo un’agonia di 14 giorni, è oggetto di indagine da parte dei carabinieri locali.

La vicenda ha inizio il 25 agosto quando Bincoletto viene trovato vicino al suo camper con evidenti lesioni alla testa. È stato prontamente soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale su segnalazione di conoscenti che hanno contattato i carabinieri locali.

Max Bincoletto è deceduto a causa di complicazioni mediche dopo un’aggressione avvenuta durante una discussione con un altro individuo, la cui identità è ancora sconosciuta. L’autopsia verrà eseguita per chiarire le circostanze esatte della sua morte.

L’autopsia: potrà dare ulteriori risposte

Gli amici hanno cercato di spiegare l’evento, ma il giorno successivo uno di loro lo ha trovato privo di conoscenza fuori dal camper. “Max era uno che non litigava mai con nessuno. Era una brava persona, gentile con tutti. Quella sera – come riporta fanpage.it – ha iniziato a litigare per una stupidata con un altro uomo che gli ha dato degli schiaffi”.

Le prime risposte saranno fornite dall’autopsia, mentre le telecamere di videosorveglianza nella zona potrebbero contribuire a chiarire ulteriori dettagli. Nel quartiere, le teorie sull’accaduto sono diverse.