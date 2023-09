All’inizio, lo scontrino con l’immagine di Mussolini era emesso solamente nel mese di ottobre, in coincidenza con la commemorazione della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922. In seguito, hanno deciso di distribuirlo durante tutto l’anno, trasformando così l’effigie del duce in un’icona distintiva del locale.

Bar di Verona: la titolare risponde alle polemiche

La titolare del bar, Maristella Finezzo, ha rilasciato un commento in risposta alle polemiche, come riporta fanpage.it : “So benissimo – dice – che ai comunisti dà fastidio che ci sia Mussolini sugli scontrini, ma più loro si scandalizzano e dicono di toglierlo, più io decido che invece deve rimanere. Io non cambio i miei ideali. Come è avvenuto quasi 10 anni fa, qualcuno sta solo cercando di creare l’ennesimo caso, ma le critiche non ci toccano minimamente“.

Lo scontrino con l’immagine di Mussolini: il pensiero si divide

L’uso dell’immagine di Mussolini sullo scontrino continua a suscitare divisioni nel paese, con alcune persone che lo ritengono di cattivo gusto e altre che lo considerano un segno di “solidarietà” nei confronti delle titolari del bar. Nel locale sono conservati anche oggetti storici del periodo fascista.