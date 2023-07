Travolto e ucciso da un treno a Roma Prenestina: ancora non si conoscono le cause dell'incidente e l'identità della vittima.

Tragedia nella stazione di Roma Prenestina, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Ancora in corso le indagini per capire la dinamica.

Uomo investito da un treno a Roma Prenestina

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito nei pressi della stazione Roma Prenestina. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle ore 23:00 di ieri sera, giovedì 6 luglio. L’uomo, che deve essere ancora identificato, ha perso la vita dopo sul colpo, essere stato travolto dal convoglio.

Sono ancora in corso le indagini degli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini, che dovranno far luce sulla dinamica dei fatti. Al momento, infatti, non si sa ancora nulla della vittima coinvolta nel drammatico incidente, nemmeno l’età. Ignote anche le cause: potrebbe essersi trattato di un fatale incidente, ma non si esclude il gesto volontario.

Il precedente a Frosinone

Pochi giorni fa, la notte tra l’1 e il 2 luglio, a Cassino, in provincia di Frosinone, è stato registrato un incidente quasi identico, in cui ha perso la vita un ragazzo di circa 30 anni.

Il giovane, non ancora identificato, è stato investito da un treno all’altezza della stazione ferroviaria di Villa Santa Lucia. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi: il ragazzo è morto sul colpo.