Novità sul caso della 47enne di Frosinone morta in ospedale per una febbre alta: mancato monitoraggio da parte del personale sanitario

Era il 9 dicembre 2021, quando intorno alle 21 una donna con la febbre molto alta è stata accompagnata dal marito all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. È morta alle 6 della mattina seguente.

Il sospetto di meningite

Il gup Antonello Bracaglia Morante aveva subito respinto la richiesta di archiviazione della Procura dopo la denuncia dei familiari, disponendo un’indagine più approfondita sul decesso in ospedale della donna. Dopo la visita, i medici avevano sospettato potesse trattarsi di meningite, mettendo per questo la paziente in isolamento. Ma cosa è successo in quelle lunghe nove ore prima della morte?

Le indagini sul decesso

Dopo il decesso, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per morte naturale, non ravvisando elementi di colpevolezza da parte del personale medico. Contro questa richiesta si sono battuti i legali della famiglia della donna, gli avvocati Giuseppe De Luca e Costantino D’Ambrosi: secondo quanto emerso dalle indagini avviate dagli stessi, durante quelle nove ore l’ospedale avrebbe mancato di sottoporre la paziente a una giusta attività di monitoraggio o riabilitativa. A distanza di più di un anno, quella che era sembrata un’indagine del tutto inutile sembra rivelare una verità che altrimenti sarebbe rimasta taciuta sotto la morte della 47enne di Frosinone.