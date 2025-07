Rosie Roche, 21 anni, è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. La giovane, cugina dei principi William e Harry, apparteneva a un ramo meno noto della famiglia reale britannica. La notizia ha destato grande sconcerto a corte e tra i familiari. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le cause del decesso.

Rosie Roche, trovata morta la cugina di William e Harry: silenzio ufficiale e origini aristocratiche

Al momento, né i familiari di Rosie Roche né rappresentanti della casa reale britannica hanno rilasciato comunicazioni ufficiali sulla vicenda. Rosie era cugina di secondo grado dei principi William e Harry, in quanto nipote di Derek Roche, fratello della madre della principessa Diana. Suo padre, Hugh Roche, appartiene a una famiglia aristocratica imparentata con la baronessa Fermoy, amica stretta della Regina Madre.

In un necrologio pubblicato dallo Yorkshire Post, la ragazza viene ricordata con affetto dai suoi cari come “figlia adorata di Hugh e Pippa” e “sorella incredibile di Archie e Agatha”. I funerali si terranno in forma privata, seguiti da una commemorazione aperta agli amici più stretti.

Rosie Roche, trovata morta la cugina di William e Harry: prime ipotesi al vaglio

Rosie Roche, 20 anni, è stata trovata priva di vita nella residenza di famiglia a Norton, nei pressi di Malmesbury, nel Wiltshire, il 14 luglio scorso. La giovane, studentessa di Letteratura Inglese presso l’Università di Durham, secondo le prime indiscrezioni, stava preparando le valigie per un viaggio con alcune amiche quando è stata rinvenuta senza vita dalla madre e dalla sorella.

Accanto al corpo sarebbe stata trovata un’arma da fuoco, secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun. Le autorità locali hanno escluso la presenza di terzi sulla scena e hanno definito il decesso come “non sospetto”, ipotizzando che possa essersi trattato di un gesto volontario. Un’inchiesta formale è stata aperta presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon, con un’udienza fissata per il 25 ottobre.