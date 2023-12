Rottura Belen-De Martino: parla l’ex Gianmaria Antinolfi

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere. Nelle ultime ore a parlare è stato Gianmaria Antinolfi, che è stato fidanzato con la showgirl argentina per un breve periodo.

Dopo le interviste che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno rilasciato rispettivamente a Domenica In e a Che Tempo che fa, i riflettori su di loro si sono riaccesi. Nelle ultime ore, a dire la sua è stato Gianmaria Antinolfi, conosciuto proprio per essere l’ex fidanzato della showgirl argentina.

Ospite di Casa Sdl, Gianmaria ha commentato così la rottura tra Belen e De Martino:

“Non ho visto l’intervista di Belen a Domenica In. Penso che quando una storia finisca ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è una perdita di tempo . Se un bicchiere è rotto, è rotto. Magari questa volta penserà a se stessa, io sono molto contento per lei. Le voglio bene, posso solo parlare bene di lei. È giusto che sia felice e che venga valorizzata”.

Non solo della rottura tra Belen e De Martino, Gianmaria Antinolfi ha parlato anche dalla sua fidanzata Federica Calemme. A quando le nozze? Mai, forse. Ha dichiarato:

“Con Fede va tutto bene, è difficile non andare bene con una persona come lei. (…) Tra le nozze e figli, sceglierei i figli, perché sceglierei qualcosa che che vada a cambiare le priorità. Mi hanno detto: ‘Scegli bene il tuo tè perché devi berlo tutta la vita’. Il mio tè è eccezionale, io sono in un momento di grossi cambiamenti, quindi vorrei aspettare un secondino”.