Rovigno non è soltanto una delle cartoline più amate dell’Adriatico: nel periodo dell’Avvento, la cittadina istriana si trasforma in un palcoscenico luminoso capace di conquistare l’attenzione della stampa internazionale e dei viaggiatori più esigenti. Quest’anno The Times nel Regno Unito e Luxury Travel Magazine negli Stati Uniti hanno consacrato Rovigno tra le mete natalizie più affascinanti a livello europeo e globale, riconoscendone il fascino autentico e la qualità dell’esperienza offerta.

Il Times premia Rovigno tra i migliori mercatini di Natale d’Europa

Il quotidiano britannico The Times, con un’audience mensile di oltre 32 milioni di lettori, ha inserito la città nella lista dei 29 migliori mercatini di Natale d’Europa. Nel reportage dedicato ai Christmas Market più belli del continente, Rovigno viene descritta come una destinazione che unisce la suggestione del centro storico — un intreccio di vicoli in pietra, facciate color pastello e scorci sul porto — a un’atmosfera natalizia sorprendente, nonostante il clima più miterispetto alle capitali nordiche.

Gli stand che animano le piazze offrono specialità gourmet, artigianato locale e una serie di eventi musicali e attività pensate per famiglie, coppie e viaggiatori curiosi.

Per Luxury Travel Magazine ha i mercatini più affascinanti

A questa consacrazione europea si aggiunge un riconoscimento ancora più ampio: Luxury Travel Magazine, punto di riferimento del turismo di lusso americano, ha inserito Rovigno tra i mercatini di Natale più incantevoli del pianeta. Nel servizio “The World’s Most Charming Christmas Markets”, la città istriana viene affiancata a destinazioni come Monaco e Newport Beach, premiata per la sua eleganza mediterranea e per la capacità di offrire esperienze intime, curate e autentiche.

Istria e Rovigno, protagonisti del turismo invernale mediterraneo

«Si tratta di un risultato straordinario delle nostre attività sul mercato britannico. Siamo orgogliosi che il fascino di Rovigno sia stato riconosciuto a livello internazionale e che l’Istria si confermi una destinazione capace di offrire storie natalizie uniche», ha dichiarato Denis Ivošević, direttore dell’Ente turistico della Regione Istriana.

Ivošević ha inoltre ricordato come tutta la regione — da Rovigno a Parenzo, fino ai borghi dell’interno — proponga un calendario ricchissimo di appuntamenti per l’Avvento, frutto di una collaborazione efficace tra pubblico e privato che da anni mantiene alto il livello dell’offerta natalizia.

Con questi nuovi riconoscimenti, Rovigno si impone come una delle destinazioni più luminose del turismo invernale mediterraneo: un luogo dove la magia delle feste si fonde con il fascino intramontabile dell’Istria, regalando ai viaggiatori un Natale diverso, più caldo, più intimo e decisamente più affascinante.