Royal Family, il Principe Harry non potrà indossare l’uniforme militare per premiare i veterani

AI Principe Harry è stata vietata l'uniforme reale per premiare i veterani di guerra. Potrà solo indossare una cravatta nera.

Al principe Harry, è stata interdetta l’uniforme militare per premiare i veterani di guerra. Il secondogenito di Lady D, con l’uscita dalla famiglia reale in via ufficiale avvenuta all’inizio del 2021 e il trasferimento in California, ha difatti lasciato il servizio militare reale.

Questo ha comportato automaticamente l’abbandono dell’uniforme e di tutti i titoli. In occasione del Veterans Day dell’11 novembre, Harry premierà i cinque sopravvissuti di guerra, ma come civile.

Principe Harry uniforme militare, potrà indossare solo una cravatta nera

Il Principe Harry, durante il Veterans Day indosserà una semplice cravatta nera, mentre le medaglie militari potranno essere esibite in una sola occasione ossia il giorno prima durante il Gala “Salute to Freedom” che avrà luogo sulla nave da guerra Intrepid Sea.

Principe Harry uniforme militare, cosa implica il divorzio dalla Royal Family

Harry con l’abbandono della sua posizione di membro attivo della famiglia reale, ha perso dunque i titoli e il diritto di indossare l’uniforme. Al Principe sono stati revocati di conseguenza il titolo di comandante aereo della RAF Honington, comandante in capo di Piccole Imbarcazioni e Servizio Immersioni e capitano generale dei Royal Marines. Ha tuttavia potuto tenere con sé le medaglie.

Principe Harry uniforme militare, il secondogenito di Lady D potrebbe essere richiamato a corte?

Nel frattempo Buckingham Palace sta affrontando non pochi problemi. I ritmi di lavoro della Regina Elisabetta, a seguito del recente ricovero, sono di molto rallentati, mentre il Principe Andrea dopo lo scoppio dello scandalo Epstein è stato allontanato da Buckingham Palace. Di conseguenza a svolgere buona parte del lavoro sono i due eredi al trono, il Principe Carlo e il Principe William. Ci si chiede a questo punto se, alla luce di questa situazione di forza maggiore, il Principe Harry possa ritornare a svolgere i suoi doveri reali.