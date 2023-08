Un luogo improbabile dove non verrebbe proprio in mente di rubare un cellulare è sicuramente la caserma dei carabinieri. Eppure un giovane di 32 anni ci ha provato, naturalmente passando direttamente dall’ufficio per il pubblico a quello delle denunce, senza troppi giri. Facile e veloce.

Roma, va in caserma e ruba iPhone al carabiniere: denunciato

Un 32enne di origini bulgare è stato invitato a presentarsi alla stazione dei Carabinieri di San Basilio, a Roma. L’uomo doveva assolvere all’obbligo di firma, quindi di presentazione alla polizia giudiziaria per un piccolo guaio con la droga. L’obbligo di firma è una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, prevista e disciplinata dall’articolo 282 del codice di procedura penale, imposta dal tribunale.

È il pomeriggio afoso del 29 luglio. Quando un militare gli passa il foglio da firmare per sbrigare la pratica, il 32enne si accomoda verso la porta d’uscita intascandosi un iPhone modello 14 plus da circa mille euro, lasciato sul tavolino dal militare.

Non farà in tempo ad allontanarsi che il carabiniere riuscirà ad appurare l’avvenuto furto, anche grazie all’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianze delle quali una caserma in genere è tempestata.

“L’ho preso involontariamente”

Non è stato difficile per il carabiniere passare direttamente dall’accertamento del reato (quasi in diretta) al collega dell’ufficio denunce, dove il 32enne ha provato a difendersi nonostante l’evidenza delle prove.

“Quando mi sono poggiato sul tavolo per firmare ho svuotato le tasche – ha provato a giustificarsi il ragazzo – ho poggiato le cose sul tavolo. Quando sono andato via ho rimesso tutto in tasca senza accorgermi di aver preso un telefono non mio”. Sostenendo, quindi, di averlo preso involontariamente. Giustificazioni che non corrispondono ai movimenti ripresi dalla telecamera. Sarà ora il pubblico ministero a occuparsi della denuncia per furto.