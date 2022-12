Rubano Rolex a un 56enne: due arrestati

Si sono consegnati alla Polizia di Stato a Napoli i due indagati per la rapina messa a segno a Milano lo scorso 17 novembre 2022.

Una donna era stata derubata di un orologio Rolex che indossava al polso mentre era alla guida di un’auto.

Un Rolex dal valore di 40mila euro

I due rapinatori di origine napoletana hanno puntato la donna 56enne mentre viaggiava in macchina. Inseguendola con un due ruote, le hanno urtato volutamente lo specchietto e, nel momento in cui la stessa ha sporto il braccio dal finestrino per rendersi conto di cosa stesse succedendo, le hanno strappato l’orologio, causandole oltretutto con la colluttazione la rottura del polso (è stata giudicata guaribile in 35 giorni).

Si trattava di un orologio Rolex Daytona Chocolate dal valore di 40mila euro.

I rapinatori erano pregiudicati

I due uomini di 41 e 45 anni erano pregiudicati. Per loro era stato emesso un fermo dalla Procura ma si erano sottratti alla cattura per diversi giorni. Sentendosi probabilmente alle strette – gli investigatori avevano fatto irruzione nella loro abitazione, tuttavia senza trovarli –, la scorsa settimana si sono spontaneamente consegnati: l’uno in data 3 dicembre 2022 al Commissariato di Polizia San Carlo Arena di Napoli, l’altro in data 7 dicembre alla Squadra Mobile di Napoli.