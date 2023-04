La comunità del rugby abruzzese è in lutto per la morte del presidente onorario dei Rebels di Chieti

Chieti si stringe attorno alla squadra di rugby dei Rebels che, in queste ore, ha perso il suo presidente onorario Luigi Trivellone. L’uomo, ex docente di educazione fisica e impegnato negli ultimi tempi nella politica, si è spento all’età di 82 anni.

Rugby in lutto, morto il presidente dei Rebels Luigi Trivellone

Aveva 82 anni Luigi Trivellone, il presidente onorario dei Rebels Chieti che è morto ieri, domenica 16 Aprile. L’uomo, riconosciuto per essere uno degli artefici principali del rilancio positivo del rugby in Abruzzo negli ultimi anni, era una figura molto nota ed apprezzata nella città di Chieti. Luigi aveva lavorato per anni nelle scuole come docente di educazione fisica e, una volta andato in pensione, si era occupato della politica della sua città.

Il ricordo del sindaco e del ministro dello sport di Chieti

Il sindaco di Chieti e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone lo ricordano così: “Un grande riferimento per tantissimi ragazzi che hanno scelto questa disciplina e che sono cresciuti nel campo di Brecciarola accolti da una grande umanità e dalla formazione verso una competizione sana che hanno sempre contraddistinto Trivellone. A tutti giunga la nostra più sincera vicinanza per questa perdita.” I funerali di Luigi si svolgeranno martedì 18 Aprile nella chiesa del Sacro Cuore a Chieti.