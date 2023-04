Rugby: Peroni Top10, Viadana e Calvisano vincono gli anticipi della 16/a giornata

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – Pronostici presi a schiaffi nei due anticipi del XVI turno del Peroni Top10, con il fattore-casa a fare da Sedicesimo Uomo imponendo la legge dello Zaffanella e del Pata Stadium rispettivamente su Fiamme Oro e Petrarca Padova. 27 a 16 il risultato mandato in archivio dai viadanesi di fronte al pubblico di casa contro i poliziotti cremisi: match molto chiuso nella prima frazione, con il piede di Canna a tenere agganciati i suoi alla gara, mentre dall’altra parte il gioco dinamico del Viadana apriva le marcature con la meta del Player of the Match Ciardullo. Nella ripresa l’avvicinamento e poi lo strappo, con le tre marcature pesanti mantovane firmate in sequenza da Sauze, Dogliani e Di Chio che scavano il solco decisivo tamponato solo a tempo scaduto dalla marcatura ospite di Chiappini che fissa il 27 a 16 finale.

A pochi chilometri di distanza e in diretta Raisport Calvisano fa pesare tutte le motivazioni del mondo nell’ultimo match del massimo campionato giocato al Pata Stadium dai ragazzi di Guidi dopo quanto deciso dalla dirigenza del Club per l'immediato futuro. La capolista Petrarca gioca una gara meno efficace del solito in attacco, ma sfida faccia a faccia il XV calvino fino all’ultimo secondo, arrendendosi per una sola lunghezza grazie al drop capolavoro di Hugo Schalk che all’ottantesimo resta glaciale con l’ultimo pallone disponibile optando per il calcio di rimbalzo che manda in visibilio un pubblico particolarmente emozionato regalando una vittoria per molti versi destinata a restare nella storia.

Domani gli altri tre incontri a calendario, per la Femi-CZ Rovigo occasione ghiottissima di riguadagnare il primo posto in solitaria, mentre Valorugby e Colorno possono provare ad approfittare dei risultati odierni per dare un bel colpo di reni in zona-playoff.