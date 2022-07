Ruggero Pasquarelli, il dramma: “A 14 anni ho avuto un tumore”

L'attore di Soy Luna Ruggero Pasquarelli ha confessato per la prima volta di aver combattuto contro un tumore quando aveva 14 anni.

Ruggero Pasquarelli, l’attore italiano che ha raggiunto la fama internazionale prendendo parte alle serie Disney Violetta e Soy Luna, ha rivelato per la prima volta di aver combattuto contro un tumore quando aveva 14 anni.

Ruggero Pasquarelli: il tumore

Per la prima volta l’attore Ruggero Pasquarelli ha confessato di aver combattuto contro un linfoma quando aveva 14 anni. All’epoca i suoi genitori scelsero di non dirgli subito cosa stesse succedendo per non preoccuparlo e l’attore avrebbe subito un periodo di cure che per fortuna è servito a salvarlo. Di quel periodo, a parte una cicatrice sul braccio, non ha riportato conseguenze e oggi si sottoporrebbe a dei regolari controlli per evitare che una situazione simile possa ripresentarsi.

L’attore, con la sua confessione, ha voluto invitare i suoi fan a fare prevenzione e a sottoporsi ai dovuti esami di controllo.

Ruggero Pasquarelli: il successo

L’attore è originario dell’Abruzzo ma ha riscosso grande successo in Sud America prendendo parte alle serie Disney Violetta e Soy Luna. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album solista, e ha riscosso grande successo in Sud America. L’attore è stato legato per un lungo periodo alla collega Cande Molfese, conosciuta sul set di Violetta.

La storia tra i due – con grande dispiacere dei fan – è però naufragata. Non è dato sapere se oggi l’attore abbia trovato di nuovo l’amore.