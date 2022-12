Russia: a fuoco 7mila mq in centro commerciale vicino Mosca

Mosca, 9 dic. (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato in un ipermercato nel centro commerciale Mega Khimki vicino a Mosca, inghiottendo un area di oltre 7mila metri quadrati e l'intero edificio del negozio per la casa Obi. Sergey Poletykin, capo del dipartimento del ministero russo per le ...

Mosca, 9 dic.

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato in un ipermercato nel centro commerciale Mega Khimki vicino a Mosca, inghiottendo un area di oltre 7mila metri quadrati e l'intero edificio del negozio per la casa Obi. Sergey Poletykin, capo del dipartimento del ministero russo per le emergenze per la regione di Mosca, ha riferito che nell'incidente, dovuto probabilmente a un corto circuito, è morto un addetto alla sicurezza

Secondo quanto riferito da Poletykin, le prime squadre antincendio sono arrivate sul luogo dell'incidente quattro minuti dopo l'attivazione dell'allarme antincendio.

Ben 141 vigili del fuoco e 47 autopompe sono attualmente impegnati negli sforzi per spegnere l'incendio.