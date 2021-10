Russia, aereo si schianta al suolo: almeno 16 morti

In Russia, un aereo con più di 20 persone a bordo, si è schiantato al suolo. Le vittime sarebbero almeno 16.

In Russia, un aereo con più di 20 persone a bordo, si è schiantato al suolo. Le vittime sarebbero almeno 16. Secondo l’agenzia di stampa TASS, l’aereo trasportava a bordo un gruppo di paracadutisti. Per il momento sembra che sette persone siano state estratte vive dalle macerie.

Russia, aereo si schianta al suolo: 16 morti

Dalla Russia arriva la notizia di un terribile incidente aereo avvenuto nelle scorse ore. Un mezzo che trasportava un gruppo di paracadutisti, più di 20 persone, si è schiantato nella Russa centrale. A dare la notizia è stato il ministero delle emergenze, che ha svelato che sono morte 16 persone. Per il momento sembra che sette persone sono state estratte vive dalle macerie, ma molte informazioni devono ancora essere riportate.

Russia, aereo si schianta al suolo: l’incidente

L’aereo L-410 trasportava circa 23 persone a bordo. Si è schiantato intorno alle 9.23 ora locale di domenica 10 ottobre 2021, durante un volo sopra la repubblica del Tatarstan. Lo ha annunciato il ministero delle emergenze sul suo canale Telegram, aggiungendo che fortunatamente sette persone sono state salvate e tirate fuori dalle macerie.

Purtroppo il bilancio delle vittime è di 16 persone, come ha riportato un rappresentante dei servizi di emergenza all’agenzia di stampa RIA Novosti. Le immagini che stanno iniziando a fare il giro del mondo, pubblicate inizialmente dal ministero, mostrano l’areo completamente spezzato a metà, con la parte anteriore gravemente ammaccata.

Russia, aereo si schianta al suolo: l’aereo

Il ministero della Sanità locale ha dichiarato che sette persone sono sopravvissute e sono state portate in ospedale.

Uno di loro è in gravissime condizioni, come ha riferito RIA Novosti. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, l’aereo apparteneva alla Società di volontariato per l’assistenza all’esercito, all’aviazione e alla marina russa, che si descrive come un’organizzazione sportiva e di difesa. Dall’inizio di quest’anno altri due aerei L-410 hanno subito degli incidenti mortali in Russia.