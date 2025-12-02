Russia avanza in Ucraina: catturati Pokrovsk e Vovchansk

Le forze russe hanno preso il controllo di Pokrovsk e Vovchansk, aumentando la pressione su Kiev.

La situazione sul campo di battaglia in Ucraina ha subito un significativo mutamento, con la Russia che ha annunciato la cattura di due città strategiche: Pokrovsk e Vovchansk. Queste conquiste, secondo il governo russo, potrebbero rappresentare una svolta nel conflitto, intensificando le sfide per le forze ucraine.

Pokrovsk, un importante centro logistico situato nella regione di Donetsk, ospitava circa 60.000 abitanti prima dell’inizio della guerra.

Negli ultimi mesi, è stato sotto un intensivo bombardamento e attacco da parte delle forze russe, che miravano a instaurare il controllo su questo crocevia di comunicazione.

Le manovre russe e le risposte ucraine

Con l’intento di difendere la città, l’Ucraina ha inviato rinforzi, tra cui truppe delle forze speciali, nel tentativo di respingere l’offensiva russa. Tuttavia, la resistenza è stata ostacolata dall’infiltrazione di centinaia di soldati russi, che hanno saputo stabilire una presenza significativa all’interno di Pokrovsk.

Le dichiarazioni del comando militare russo

Il generale Valery Gerasimov, a capo dello stato maggiore russo, ha informato il presidente Vladimir Putin della “liberazione” delle città di Krasnoarmeysk e Vovchansk. La nomenclatura russa di Pokrovsk ha evidenziato l’intento di riaffermare il controllo sulla regione. Inoltre, il Ministero della Difesa russo ha divulgato un video che mostra le truppe che issano la bandiera russa nella piazza centrale di Pokrovsk.

Le conseguenze strategiche per l’Ucraina

Se la cattura di queste città venisse confermata, le linee di rifornimento ucraine potrebbero subire un durissimo colpo. La perdita di Pokrovsk non solo complicherà la logistica per le forze ucraine, ma fornirà anche alla Russia una base per avanzare ulteriormente verso nord e ovest, mettendo in serio pericolo i contingenti militari ucraini nelle aree circostanti.

La situazione a Vovchansk

Situata nella regione di Kharkiv, Vovchansk ha subito devastazioni innumerevoli a causa dei combattimenti che infuriano da maggio. La cattura di questa città è stata descritta dal Ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, come un “passo importante verso la vittoria”, evidenziando la rilevanza strategica di questa conquista.

Un’analisi condotta dall’Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ha indicato che le forze russe hanno compiuto il loro maggiore avanzamento in Ucraina dal novembre, suggerendo che la situazione sul campo sta evolvendo rapidamente. L’esito di questi sviluppi potrebbe influenzare non solo le manovre militari, ma anche le trattative diplomatiche in corso.

Le ripercussioni sul fronte diplomatico

Queste conquiste militari potrebbero aumentare la pressione su Kiev, che sta cercando di ottenere il supporto degli Stati Uniti in un momento cruciale di negoziati per porre fine al conflitto. La capacità dell’Ucraina di mantenere il controllo delle sue linee di rifornimento sarà fondamentale per la sua resistenza e per il futuro del conflitto.

In un contesto di crescente incertezza, il supporto da parte della comunità internazionale diventa sempre più essenziale. Le azioni della Russia, intese come tentativi di isolare ulteriormente l’Ucraina e consolidare i propri guadagni territoriali, pongono interrogativi sulle prossime mosse diplomatiche e strategiche.