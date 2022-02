Russia, guardia di un museo disegna gli occhi alle figure di un famoso quadro

Una storia di noia e velleità "artistiche" arriva da Ekaterinburg, dove la guardia di un museo disegna gli occhi alle figure di un famoso quadro

Arriva dalla Russia la surreale vicenda della guardia di sicurezza di un museo che ha disegnato gli occhi alle figure di un famoso quadro. Secondo quanto spiegano i media l’uomo ha deturpato un capolavoro, le tre figure di Anna Leporskaya ed ora rischia tre mesi di carcere.

Disegna gli occhi alle figure di un quadro: le velleità “artistiche” di una guardia annoiata

La guardia in questione era al suo primo giorno di lavoro, solo che pare non ci abbia messo poi molto ad annoiarsi e a decidere che si, a quelle tre figure nel quadro, mancava decisamente qualcosa, perciò ci ha pensato lui.

L’arma “del delitto”: una penna a biro per fare gli occhi a due delle tre fanciulle di Leporskaya

Quindi diligentemente ha estratto una penna a sfera ed ha fatto gli occhi a due delle tre fanciulle dipinte in quel capolavoro in mostra al Boris Eltsin Presidential Center di Ekaterinburg.

La vicenda è stata ripresa dal britannico Guardian, che ironizza sulla verve artistica dell’uomo che ha praticamente sfregiato un’opera realizzata fra tra il 1932 e il 1934.

Il museo invia il quadro in restauro e arriva il preventivo degli esperti: 250mila rubli

Inutile spiegare che la guardia, che lavorava per una società di sicurezza privata, è stata licenziata in tronco. Ma per lui non finisce qui: denunciato alla polizia adesso rischia una multa e fino a tre mesi di carcere.

Il museo ha installato schermi protettivi sulle opere in mostra ed inviato il quadro ad un team di restauro. Gli esperti hanno già fatto una prima stima per cancellare l’aggiunta: 250mila rubli, pari a circa 4.600 sterline.