I progressi in campo bellico della Russia tornano a spaventare il mondo Occidentale e in particolare gli Stati Uniti d’America. Secondo quanto racccontato da fonti governative Usa al ‘New York Times‘, infatti, Mosca sarebbe al lavoro su una nuova arma nucleare spaziale anti satellite.

Russia al lavoro sull’arma nucleare: il progetto di Putin

Che cosa ha in mente Vladimir Putin? Ancora non lo sappiamo, ma potrebbe non essere niente di buono. La Russia, secondo quanto raccontato nelle scorse ore dal ‘New York Times’ starebbe facendo nuovi passi in avanti dal punto di vista della sua capacità bellica e in particolare i progressi riguarderebbero il campo, che crea sempre molta apprensione, del nucleare. Gli Usa, raccontano un funzionario ed un ex funzionario americani, avrebbero già riferito al Congresso e agli alleati in Europa che cosa hanno raccolto le nuove informazioni di intelligence. Il Cremlino starebbe lavorando ad una nuova arma nucleare spaziale anti satellite.

Russia al lavoro sull’arma nucleare: preoccupazione Usa

Che Mosca stesse pensando ad un’arma nucleare in grado di lavorare nello spazio non è di per sè una novità assoluta. Quello che preoccupa sono, invece, proprio i passi in avanti che Mosca avrebbe compiuto ultimamente nel campo. Preoccupazione che per il momento resta limitata perché saremmo ancora in una fase di sviluppo dell’arma e non di totale risoluzione di tutti i problemi legati al progetto ambizioso.