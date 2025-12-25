Ryanair: Perché ha deciso di fermarsi a Natale?

Quando si avvicina il Natale, non tutto il mondo del trasporto aereo si prepara a festeggiare. Ryanair, la principale compagnia aerea low cost e una delle più attive a livello globale, ha deciso di fermare le sue operazioni il 25 dicembre.

Questa scelta non è dovuta a maltempo, scioperi o altre problematiche operative. Al contrario, la ragione di questa pausa è di natura culturale.

Con sede a Dublino, la compagnia aerea rispetta una tradizione profondamente radicata in un paese come l’Irlanda, dove il Natale è una festività di grande significato.

La decisione di Ryanair

Il giorno della vigilia, 24 dicembre, Ryanair ha programmato oltre 1700 voli, culminando nel FR5307, che ha decollato da Kerry per Dublino alle 18.30. Questo volo rappresenta l’ultimo prima della pausa natalizia. Il giorno successivo, la compagnia riprenderà le sue attività, con quasi 2700 voli pianificati per il 26 dicembre.

Impatto economico della scelta

Questa interruzione comporta la rinuncia a oltre 500.000 passeggeri e circa 40 milioni di euro di ricavi per il giorno di Natale. Tuttavia, nonostante l’impatto negativo sui conti, la compagnia ha valutato che il costo del personale per operare il 25 dicembre sarebbe stato significativamente più elevato a causa dei turni festivi. Inoltre, il flusso di passeggeri durante il Natale è storicamente ridotto, con meno persone che scelgono di volare in quella giornata particolare.

Confronto con altre compagnie aeree

Ryanair non è l’unica compagnia ad adottare questa politica. Anche Jet2.com, una compagnia britannica focalizzata su destinazioni turistiche, interrompe le sue operazioni il 25 dicembre, ma il numero di passeggeri gestiti è notevolmente inferiore rispetto a Ryanair. Anche Aer Lingus, un’altra compagnia irlandese, ha una politica simile, sebbene alcuni voli dagli Stati Uniti possano partire nel pomeriggio di Natale.

Il contesto culturale

Il rispetto delle tradizioni religiose non si limita alle compagnie aeree europee. Anche le compagnie israeliane, come El Al, chiudono per lo Shabbat, con l’ultimo volo che parte il venerdì e riprende solo il sabato sera. Questo evidenzia come la religione e le tradizioni culturali influenzino le operazioni di molte compagnie aeree in tutto il mondo.

La decisione di Ryanair di fermarsi a Natale non è solo un gesto economico, ma anche una manifestazione del rispetto per le tradizioni culturali dell’Irlanda. Mentre il settore aereo continua a evolversi, è interessante notare come le scelte aziendali siano spesso influenzate da fattori che vanno oltre il profitto immediato.