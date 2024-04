Sabrina Ferilli cambia look: i fan notano un dettaglio e piovono critiche

Sabrina Ferilli cambia look: i fan notano un dettaglio e piovono critiche

Sabrina Ferilli cambia look ma i fan non approvano: piovono critiche al volto.

Sabrina Ferilli ha deciso di darci un taglio e si è affidata nelle mani sapienti di Alessia Solidani, parrucchiera dei Vip. Il risultato finale è eccellente, eppure i fan hanno notato un dettaglio e sono partite le critiche.

Sabrina Ferilli cambia hair look

Cambio hair look per Sabrina Ferilli. L’attrice ha scelto di affidarsi ad Alessia Solidani, parrucchiera dei Vip e grande amica di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. L’hair stylist non ha stravolto il suo stile, ha solo accorciato un po’ le lunghezze e sistemato il taglio scalato.

Sabrina Ferilli cambia look: i fan notano un dettaglio

Il risultato finale del cambio look di Sabrina è eccellente, eppure i fan hanno notato un dettaglio. A condividere il video del nuovo taglio di capelli è stata Alessia Solidani ed è tra i commenti che i seguaci si sono scatenati. Non si sono concentrati sul nuovo taglio della Ferilli, ma sul suo volto.

Le critiche a Sabrina Ferilli

A detta dei fan, Sabrina Ferilli ha esagerato con i ritocchini al viso. Tra i commenti si legge: “Ma perché si gonfia così tanto il viso???“, oppure “Ma possibile che nessuno le dica che si è rovinata il viso? Oddio quando le ha spostato i capelli mi sono scioccata. Ma ti rendi conto che non hai più degli zigomi, ma due cosce di pollo in faccia. Ma perché?“, o ancora “Ma cosa ha fatto agli zigomi? Assurdo esagerare cosi…“.